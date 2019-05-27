Vinç ve forkliftte ihracat atağı

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Makine ihracatı 15 milyar dolara ulaşan Türkiye, dünyayı hafifleten vinç, forklift, platform, kaldırma ve iç lojistik ekipman ihracatında da bir üst lige çıkıyor. Amerika'dan Almanya'ya, İngiltere'den Rusya'ya 64 ülkeye gerçekleştirilen istif makinelerinde 750 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.Sektör pazar büyüklüğüyle Avrupa'da sekizinci, dünyada 13'üncü sırada.Türkiye'de sektörün yüzde 80'inin temsil eden İstif Makineleri Derneği (İSDER) Başkanı Ender Akbaytogan, ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı ve Avrupa'da ilk 3'e girebilmeyi hedeflediklerini söyledi.Türkiye'de istif makinaları sektöründe 200'ü imalatçı 600 firmanın bulunduğunu belirten Akbaytogan, "Sektör geçen yıl yüzde 28.1 artışla 356 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Vinç ürün grubunda üretimin yüzde 30'u, platform ürün grubunda da üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor" dedi.Akbaytogan, kullanılmış foktiftleri piyasadan toplayarak Avrupa ülkelerine sattıklarını belirterek, "Almanya, İtalya, Polonya, Macaristan'a satıyoruz. Avrupa'da ikinci el piyasası çok fazla, ülkelerinde ellerindeki stoklar yetmiyor. Bizim sektörümüzde paradan para kazanmak yok. Üretim yaparak kazanıyoruz" dedi.Vinç sektörünün şanslı olduğunu belirten İSDER Başkan Yardımcısı ve Gezer Köprü Vinç Komitesi Başkanı Alparslan Kurtmen, "Her sektörün ihtiyacına karşı bir ürünümüz var. Üretimin her alanında vinç var. Türkiye'de elektrikli vinç üretimi ile ilgili kayıt altına girmiş ben bu işi yapabilirim diyen 186 tane firma var. Almanya'da 10 firma var. Bunlardan bir tanesi hepimizden fazla üretim yapıyor. Doğru planlamaya ihtiyacımız var, üretimimizi artırabiliriz. Böylece ihracatımızı da artırırız" değerlendirmesini yaptı.