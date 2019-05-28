23 Haziran seçiminde kesintisiz elektrik için tüm tedbirleri aldık

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak yenileme seçimi sürecinde elektrik güvenliği açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Dönmez, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) Genel Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirdi. Her iki genel müdürlükte de şirket yöneticileriyle toplantı yapan Dönmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimi sürecinde kesintisiz elektrik sağlanması için tedbirleri de değerlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz seçimde Türkiye geneline herhangi bir sorun yaşamamıştık, şimdi de yine tedbirlerimizi gözden geçirdik. Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor. Biz yine ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle, kesintisiz elektrik sağlayarak seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık. İnşallah bu seçim sürecini de elektrik güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde atlatmış olacağız."