AVM-mağaza kavgası mahkemeye gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

AVM'lerde kira sorunu çözüldü ama yeni bir kriz çıktı. Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) eylülde "üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı" verme kararı aldı. Ancak aradan 8 ay geçmesine rağmen bu vaadi yerine getirmedi. Mağazalar, AVM'lere ateş püskürdü.Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Kiralarda TL'ye dönüşle markaların gündemindeki en büyük sorunlardan biri büyük ölçüde çözüldü. Organize perakende olarak 2019'a verimsiz mağazalarımızı kapatarak verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladık. Ancak özellikle yabancı yatırımcıların sahibi olduğu ya da yönettiği AVM'ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor" diye konuştu. Sağlık sıkıntısı yüzünden dükkânını işletemeyen küçük esnafa dahi 6 aylık kira cezası kesildiğini dile getiren Öncel, "BMD'ye bu konuda şikâyet yağıyor. Üyemiz olmayan markalar bile arayıp yardım istiyor. Biz de yargı yolunun açık olduğu bilgisini paylaşıyoruz. Kendi markam Twigy olarak da mahkeme sürecini başlattım. Aynı yolu deneyen başka üyelerimiz de var" ifadelerini kullandı.KLEPIERRE (Corio) Türkiye'nin yönetimindeki Teras Park AVM'de Bereket Döner'i işleten Fuat Çeliktaş, "Şu an çıkmak istiyorum 12 aylık kirayı tazminat olarak istiyorlar. Mal sahipleri bizim verdiğimiz kira bedelleriyle kiracı bulamazlar. Dolayısıyla fahiş kazançlarından olmamak için çıkmamıza izin vermiyorlar" dedi. AYD'nin kamuoyunu yanılttığını, markalara tazminatsız çıkış hakkının verilmediğini vurgulayan Çeliktaş, "Yalvar yakar yüzde 10-15 kira indirimi alarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. İcralık bir sürü firma var. İş çözülmezse mahkeme süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.