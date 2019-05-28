AYD’de koltuğa Altaş oturacak

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Markalarla AVM'ler arasındaki kira gerilimi sürecinde gündemden düşmeyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) yarın yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda 51 yaşındaki Prof Dr. Hüseyin Altaş, Hulusi Belgü'den koltuğu devralacak. Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1990'da asistan olarak başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine öğretim üyesi olarak devam ediyor. Altaş, 17-25 Aralık ve AK Parti kapatma davalarında avukat olarak görev yapmıştı. Altaş bir röportajında, "17-25 Aralık sözde yolsuzluk soruşturmasında adı geçen işadamlarının dava sürecini yürütürken FETÖ'den ölüm tehditleri aldım. Kazandığım her dava sonrası iftira yağmuruna tutuldum, telefonlarımı dinlediler yılmadım, davaları kazanmaya devam ettim" açıklaması yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, mevcut AYD yönetiminden hiçbir isim başkanlık için aday olmak istemedi. Bu yüzden derneğin yönetim kurulu, dernek dışından bir isim arayışına girdi. Borçlar hukuku, inşaat hukuku, telekomünikasyon hukuku ve kira hukuku alanında uzman, aynı zamanda Ankara'da bir AVM'nin de ortaklarından olan Prof. Dr. Hüseyin Altaş'a teklif götüren dernek, Altaş ile prensipte anlaştı. Altaş da görüşmelerin ardından başkanlığa adaylığını koydu.