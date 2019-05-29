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geliştirdi! Dünyadaki benzerlerinden çok üstün

tarafından milli olarak geliştirilen Denizaltılar İçin Torpido Kars¸ı Tedbir Sistemi, yarı ömür modernizasyonu yapılan Agosta 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek. Pakistan, sistemin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 11:03
ASELSAN geliştirdi! Dünyadaki benzerlerinden çok üstün

, denizaltılar için torpido karşı tedbir sisteminin yurt dışı satış modeli olan ile yeni bir ihracat başarısı yakaladı. ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen Zargana Denizaltılar İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde yarı ömür modernizasyonu yapılmakta olan Agoste 90B sınıfı denizaltılar için tedarik edilecek.

Pakistan, bu teslimatla Endonezya'dan sonra torpido karşı tedbir sistemlerinin ihraç edileceği ikinci ülke olacak.

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ASELSAN geliştirdi! Dünyadaki benzerlerinden çok üstün
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