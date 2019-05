Türkiye’nin 35 katı güvence veriyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta sektörü büyümeye devam ediyor. Çok hızlı gelişmese de Türkiye'nin bir yıl boyunca ürettiği tüm mal ve hizmetlerin tamamının 35 katı güvence veriyor. 27 Mayıs - 2 Haziran arası Sigorta Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftaya özel sektörün fotoğrafını çekersek en önemli göstergelerden biri tüm Türkiye'nin GSYİH'nın 35 katı büyüklüğe teminat vermiş olması. İstanbul Havalimanı'ndan Avrasya Tüneli'ne kadar bir çok dev projede bu sistemde ve toplam büyüklük bu anlamda 107.2 trilyon dolara ulaşıyor.Sigortacılar için en çok söylenen sözlerden biri de hangi branşta olursa olsun hasarın gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemekte çok istekli olmamalarıdır. Bu algı tamamen haksız olmasa da rakamlara bakınca 2017 yılına göre sektörün tazminat ödemelerinde yüzde 26.8'lik bir artış yaşanmış. 2017'de 28.4 milyar liralık tazminat ödenirken, bu rakam 2018'de 36 milyara çıkmış durumda. 36 milyarın 2.8'i hayat bölümü, 33.2'si ise hayat dışı. 2016'dan 2017'ye artış oranı ise yüzde 21.4 düzeyinde.Sigorta sektörünün ekonomiye kattıklarına bakınca aslında yaratılan fon büyüklüğü oldukça yüksek. Tabi daha yüksek olmalı, ancak şu anda Türkiye'de BES dahil olmak üzere 148 milyar liralık bir kaynak sektör tarafından ekonominin hizmetine sunulmuş durumda. Tasarruf açığı olan bir ekonomide bu rakamın daha da artması ekonominin dış finansmana olan ihtiyacını da azaltacak.GELENEKSEK sigorta türlerinin yerine sürekli yenileri ekleniyor. 1980'lerde neredeyse sıfır olan iklim değişikliğine bağlı hasarlar bugün dünya genelinde 142 milyar dolara kadar çıkmış durumda. Tarımdan şehirlere ve hatta otomobillere kadar her şeyi etkileyen bu sigorta türü de önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız konulardan biri olacak.BIREYSEL tarafa bakınca konutta 6.3 milyon, DASK'ta ise 8.8 milyon kişinin güvence altına alındığı gözüküyor. KASKO 6.2 milyon olurken, trafik sigortası ise 18.7 milyon kişide bulunuyor. Sağlık sigortasında ise rakam 3.1 milyon. Bu rakamlar iyi gözükse de hâlâ her iki evden birinin DASK'ı yok ve her dört evden üçünün konut sigortası yok. Her dört araçtan üçünde de KASKO yok.