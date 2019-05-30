Chen, Ming Yang Rüzgar Enerjisi Grubu Limited Şirketi Genel Müdürü Jian Zhang ve ortak firma Smarth Growth International Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Chen, Ordu'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapmak istediklerini söyledi. Mehmet Hilmi Güler'in rehberliğinde ICBC olarak Türkiye'deki faaliyetlerden iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten Chen, "Ordu'da yatırım için büyük fırsatlar var. Rüzgar enerjisi yatırımlarının Ordu'da da uygulanabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu. Chen, ilerleyen günlerde enerji, liman ve inşaat şirketleri tarafından Ordu'ya yapılacak ziyaretlerin bölge açısından son derece önemli olacağını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler de Chen ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.