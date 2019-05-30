Piyasaya 1.2 milyar kaynak

Yurtdışı piyasalarda küresel büyümeye ilişkin yaşanan endişeler ve içeride de jeopolitik risklerin etkisiyle, TL bazında 6 yıl önceki seviyesine gerileyerek kendi liginde en ucuz borsa haline gelen Borsa İstanbul'a, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ardından, bir müjde de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkılarının yüzde 10'unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ile Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilmesi kararlaştırıldı.



YÜZDE 20'Sİ TL MEVDUATI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20'si Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10'u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek. Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak.

Dün alınan kararla borsaya 579 milyon liralık yeni bir kaynak girişi sağlanmış olacak. SPK'nın da önceki gün almış olduğu kararla, standart fonların en az yüzde 10'u borsada değerlendirilecek. Bu kararın da borsaya 600 milyon lira kaynak girişi sağlayacağı belirtiliyor. Son iki günde yapılan düzenlemelerle borsaya girmesi beklenen kaynak toplamı 1.2 milyar liraya ulaşacak.



11.6 MİLYAR TL: BES'te devlet katkısı tutarı

579 MİLYON TL: Yeni kararla piyasaya girecek para

1.2 MİLYAR TL: Devlet katkısından aktarılacak toplam kaynak

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