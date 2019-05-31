Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer

THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si , 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 17:19
THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer

THY'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili kapsamında ek uçuş düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor. Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum - Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş konuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Bodrum Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN