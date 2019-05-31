THY'den Ramazan Bayramı'nda 125 ek sefer

THY'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili kapsamında ek uçuş düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor. Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum - Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş konuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Bodrum Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."



