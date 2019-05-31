Baran, yaptığı yazılı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2018'deki döviz dalgalanmalarına rağmen yılı yüzde 2,6 büyümeyle tamamladığını anımsatan Baran, ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 2,6 daralmanın devam etmesini beklemediklerini bildirdi.

Baran, TÜİK verilerine göre, inşaat sektörünün 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 daraldığını belirterek, "İnşaat sektörü ekonominin lokomotifi ve yaklaşık 200 sektörü etkiliyor. Sektördeki bu daralma uzun sürmeyecektir. Çünkü ülkemizde 5 milyonun üzerinde sağlıksız konut olduğu belirtiliyor ve bir kentsel dönüşüm süreci yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektöründeki daralma oranının da yüzde 4,3 olduğunu ve bu tablonun yılın ikinci yarısından itibaren değişeceğini düşündüğünü aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ortalarında başlayan süreç nedeniyle ekonomik daralma yaşayacağımızı biliyorduk. Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı. Yüzde 2,6'nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve bundan sonra ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz. Katma değeri yüksek üretime yönelik finansman desteği başta olmak üzere, istihdam ve ihracata yönelik destekler etkilerini gösteremeye başlayacak. Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımızın artıyor olması umut verici. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Dünyadaki tüm gelişmelere ayak uyduran, yeniliklere açık, dinamik, üretici bir özel sektörümüz var. Herkesin bu süreçte üzerine düşeni yapacağına ve Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ekonomi hedefiyle büyümeye devam edeceğine inanıyoruz."