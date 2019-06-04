Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Mercedes’in fabrika yatırımı 1.7 milyarlık değer yarattı

Mercedes’in fabrika yatırımı 1.7 milyarlık değer yarattı

Giriş Tarihi: 4.6.2019
Mercedes’in fabrika yatırımı 1.7 milyarlık değer yarattı
Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da Aksaray'da kurduğu kamyon fabrikasının, şehre olan etkilerini ölçmek adına bağımsız iki araştırma şirketiyle sosyal-ekonomik bir araştırma gerçekleştirildi. Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü.
Araştırma sonuçlarına göre Mercedes-Benz Türk'ün 495 milyon euroluk doğrudan yatırım yapılan fabrikası, üretim, istihdam, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracat sayesinde şehirde 33 yılda 1.7 milyar TL'lik ekonomi yarattı. 1986'da 290 kişiye istihdam sağlayan fabrika günümüzde 2 bini aşkın çalışanıyla Aksaray'ın en büyük işvereni olma özelliği taşıyor. Bugün Aksaray'da çalışan her 20 kişiden 1'i Mercedes- Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda istihdam ediliyor. Yani şirketin kayıtlı istihdam içindeki payı yüzde 5 seviyesinde.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 700 bin metrekare alana sahip fabrika içindeki Ar-Ge merkezinin, Mercedes-Benz kamyonlarının tüm dünyadaki tek yol testi onay mercii konumunda olduğunu, bu merkezden geçer not alamayan hiçbir Mercedes-Benz kamyonun yola çıkamadığını söyledi. Sülün, şehrin Türkiye kamyon üretimdeki payının yüzde 81 olduğunu ve Aksaray'ın Türkiye'de en yüksek kamyon üretim payına sahip il konumuna geldiğini vurguladı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
JUPHY
JUPHY
ARKADAŞINA GÖNDER
Mercedes’in fabrika yatırımı 1.7 milyarlık değer yarattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN