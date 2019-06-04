Mercedes’in fabrika yatırımı 1.7 milyarlık değer yarattı

BUGÜN NELER OLDU

Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da Aksaray'da kurduğu kamyon fabrikasının, şehre olan etkilerini ölçmek adına bağımsız iki araştırma şirketiyle sosyal-ekonomik bir araştırma gerçekleştirildi. Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü.Araştırma sonuçlarına göre Mercedes-Benz Türk'ün 495 milyon euroluk doğrudan yatırım yapılan fabrikası, üretim, istihdam, Ar-Ge faaliyetleri ve ihracat sayesinde şehirde 33 yılda 1.7 milyar TL'lik ekonomi yarattı. 1986'da 290 kişiye istihdam sağlayan fabrika günümüzde 2 bini aşkın çalışanıyla Aksaray'ın en büyük işvereni olma özelliği taşıyor. Bugün Aksaray'da çalışan her 20 kişiden 1'i Mercedes- Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda istihdam ediliyor. Yani şirketin kayıtlı istihdam içindeki payı yüzde 5 seviyesinde.Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 700 bin metrekare alana sahip fabrika içindeki Ar-Ge merkezinin, Mercedes-Benz kamyonlarının tüm dünyadaki tek yol testi onay mercii konumunda olduğunu, bu merkezden geçer not alamayan hiçbir Mercedes-Benz kamyonun yola çıkamadığını söyledi. Sülün, şehrin Türkiye kamyon üretimdeki payının yüzde 81 olduğunu ve Aksaray'ın Türkiye'de en yüksek kamyon üretim payına sahip il konumuna geldiğini vurguladı.