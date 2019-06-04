Yerli Twitter Yazbee’ye Körfez ve ABD’den talip var

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Türk girişimci ve mühendislerinin ortaya çıkardığı sosyal medya platformu Yazbee, uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. 4 yıldır geliştirme faaliyetleriyle uğraşan Yazbee ekibi platformu son haline getirdi. Uygulama marketlerden indirilebilen Yazbee, yüzde 100 yerli yazılım olduğu için bilgilerin yurtdışına aktarılması sıkıntısı da yaşanmıyor.Yazbee'nin kurucu Başkanı Arif Ünver, yaptıkları yazılımın Twitter'a rakip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kendi sosyal medya ağı olmasını istedik. Elde ettiğimiz başarılar yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den yatırımcılar ortaklık ya da satın alma için başvuruda bulundu. İlk başvuran şirket ABD'li GPMicro oldu" dedi. Ünver, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise Şeyh Muhammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan'ın danışmanlarının kendilerine ortaklık teklifinde bulunduğunu söyledi. Yazbee'nin teknolojisinin ihracat şansı da doğurduğunu söyleyen Ünver, "Malezya yazılımımızı almak için teklif sundu. Kendi platformlarını kurmak istiyor" dedi.Yazbee'nin Turkcell'le anlaşma yaptığını ve sunucu hizmeti almaya başladığını söyleyen Ünver, "Birçok platformun özelliğini tek adreste buluşturarak gençlerin ilgisini çekti" diye konuştu.