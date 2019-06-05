Arçelik’ten dönüşümle 3.6 milyon ton su tasarrufu

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Arçelik, Dünya Çevre Günü'nde 11'inci Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Raporda, inovasyon ve insan kaynağı gücü ile ürün ve üretimde hayata geçirdiği yenilikçi geri dönüşüm fikirlerini paylaşan şirket, geri dönüştürülmüş PET şişe kullanılarak üretilen çamaşır makinesi kazanı, geri dönüştürülmüş plastik oranı yüzde 90 olan elektrik süpürgesi ve geri dönüştürülmüş atık balık ağlarından elde edilen plastiklerin beyaz eşyalarda kullanılması gibi pek çok yenilikçi proje geliştirdi. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Malzeme seçiminden ürün tasarımına, üretimden geri dönüşüm programlarımıza uzanan yelpazede karbon ayak izimizi azaltan ve döngüsel ekonomiye doğru yol almamızı sağlayan faaliyetlere odaklanıyoruz. 2014-2018 yılları arasında eski teknolojiye sahip ürünlerin çevre dostu yeni ürünlerle değiştirilmesi, Eskişehir ve Bolu'daki Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerimizde, ekonomiye kazandırılması sayesinde yaklaşık 100 bin ton CO2e salımını engelledik ve 3.6 milyon ton su tasarrufu sağladık" dedi.