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Dışa bağımlılığı bitirdi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019
Dışa bağımlılığı bitirdi
Hava trafik kontrolünde dışa bağımlılığı sonlandıran ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nce kullanılan yerli ürünler Onur VRS (ses kayıt sistemi) ve Radio Gateway (telsiz ağ geçidi), ABD'de girdiği "standart uyum" testlerini başarı ile tamamladı. İki ürünün de tüm standart isterleri ile yeni nesil ED 137-C isterini sağlama başarısını gösterdiğini belirten Onur Mühendislik AŞ Genel Müdürü Noyan Dede, "Türkiye adına bu anlamda yeni standartlara yönelik tüm istekleri başarıyla karşılamış olduk. Böylece Türkiye'deki ihalelerde yabancı bağımlılığını kırdığımız milli çözümlerimize ihracat yolu da açılmış oldu" dedi.
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Dışa bağımlılığı bitirdi
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