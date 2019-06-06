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Dolar iki ayın dibine geriledi

Başkanı Powell’ın konusundaki açıklamaları sonrası dolar nisan ayı seviyelerine gerileyerek dün gün içinde 5.66 seviyesini de gördü

Giriş Tarihi: 6.6.2019
Dolar iki ayın dibine geriledi
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentisi doları da TL karşısında iki ayın en düşük seviyesine çekti. Mayıs sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'yı da gördü. Önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve yüzde 2 enflasyon hedefi ile destekleyeceğini söylemesi de dolar/TL'nin nisandan bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. Dolar dün günlük bazda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşarken euro da 6.40 seviyesini gördü. Eurodaki düşüş yüzde 1.5 düzeyine yaklaştı.

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Jerome Powell önceki gün Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz" demişti. Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu haftada, yurt dışında Euro Bölgesi perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları takip edildi. Analistler, dolar/TL'de 5.7000'in destek, 5.8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Dolar iki ayın dibine geriledi
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