1 günde 1000 $ harcayacaklar

Bu yıl 50 milyon kişi, 35 milyar dolar gelire ulaşmayı hedefleyen Türk turizm sektöründe, sağlanan huzur ortamının yanı sıra verilen teşvik ve destekler meyvelerini vermeye başladı. Yabancı turistin akın ettiği Türkiye'de, sektörün en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturan kruvaziyerde de canlılık başladı. 2013'te 307 gemi ve 689 bin yolcuyla rekor kıran, terör olayları nedeniyle 2017'de 4 gemiye gerileyen, 2018'de ise sıfırı gören İstanbul, zincirlerini kırdı. Dün İstanbul'a, yılın ilk kruvaziyer gemisi geldi. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı gemi, 750 turisti İstanbul'a getirdi. Rotasını yeniden İstanbul'a kıran kruvaziyer gemilerinin yılsonuna kadar 30 sefer yapması bekleniyor. Liman sorunu nedeniyle 800 ila 1000 kişiyi taşıyan küçük gemilerin yanaşacağı İstanbul'a bu yıl yaklaşık 30 bin kurvaziyer turisti gelecek.Türkiye genelinde ise Kuşadası, Marmaris ve Bodrum limanları başta olmak üzere yaklaşık 275 kurvaziyer gemisi sefer yapacak. Türkiye'nin yılsonuna kadar ortalama 400 bin kruvaziyer yolcusunu ağırlaması bekleniyor. Gemilerden günübirlik inen ve gün boyu şehri gezerek alışveriş yapan bu turistler, ortalama bir günde 800 ila 1000 dolar bırakıyor. Bu yıl kurvaziyer turizminden yaklaşık 400 milyon dolarlık gelir bekleniyor.Kurvaziyer turizminin bu yıl yeniden canlanmaya başladığını belirten sektör temsilcileri, 2020'de ise Türkiye genelinde 370 gemi ve yaklaşık 550 bin kruvaziyer turisti bekliyor. Gelecek yıl Galataport Limanı'nın açılacağı İstanbul'a yaklaşık 80 kruvaziyer gemisinin yanaşacağı öngörülüyor. Liman probleminin çözülmesiyle birlikte ortalama 4 bin turist taşıyan devasa gemilerin de İstanbul'a yanaşacağını aktaran turizmciler, bu hareketliliğin özellikle Kapalıçarşı esnafının yüzünü güldüreceğine dikkat çekiyor.Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kruvaziyerdeki kayıp nedeniyle bazı deri, kuyum ve halı mağazalarının kapandığını belirterek, "Gemiler rotayı İstanbul'a kırdı. Önümüzdeki günlerde bu mağazalar da yeniden açılır" dedi. Bu turistin yüksek harcama potansiyeli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları anlattı: "En küçük eşyadan en pahalı antikalara kadar her şeyi alıyor, binlerce dolarlık alışveriş yapıyorlar. Çarşı esnafı dört gözle bekliyor."Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, kruvaziyer turizminde yolcu başına 30 dolar teşvik verildiğini hatırlatarak, bunun sektörü yeniden canlandırdığını söyledi. Kruvaziyer turizminde planlamanın 2 yıl önceden yapıldığına dikkat çeken Öner, 2020 ve 2021 yılları için de teşvik kararının bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti. Öner, "Turist sayısı bir noktaya taşınıncaya kadar uçak teşviki verildi. Bunun gemide de olması gerekiyor. Teşvik sağlanması halinde 2021'de kruvaziyer turisti 2 milyonu bulur" dedi.İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, kruvaziyer turistinin üst gelir grubunda yer aldığına dikkat çekerek, günde ortalama 1000 dolar harcadıklarını söyledi. Kruvaziyer turistinin mutlaka Topkapı, Ayasofya gibi tarihi yerleri ziyaret ettiğini belirten Korkmaz, "Topkapı Sarayı bir günde ortalama 10-12 bin ziyaretçi alıyor. En küçük bir kurvaziyer gemisinde ise ortalama 1000 kişi var ve bunların hepsi bu müzeleri ziyaret ediyor. Müze ziyaretlerine o gün yüzde 10'luk bir katkı sağlıyorlar" diye konuştu.