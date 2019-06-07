Bayramda fazla mesai ücreti ne kadar veriliyor? Ramazan Bayramı mesai ücreti hesaplama

Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiren vatandaşlar ne kadar mesai ücreti alacağını merak ediyor. Çoğu vatandaş tatillerini yaparken çoğu vatandaşın da çalıştığı bu bayramda akıllardaki en önemli soru bayram mesai ücretlerinin ne kadar olacağıdır. Vatandaşlar bununla ilgili araştırmalar yaparken en doğru bilgiyi öğrenmek istiyorlar. Buna göre bayramda mesai ücreti ne kadar sorusunun yanıtını sizler için hazırladık..

Ramazan Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşlarında bu hafta Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak. Özel sektörde ise Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil devreye girecek. Kamu çalışanları toplamda 9 gün, özel sektör çalışanları ise 3.5 gün tatil yapacak. Ancak özel sektörde durması ve aksaması mümkün olmayan işler var. Ve bu alanlarda çalışan işçilerin sayısı hayli fazla. İşçiler bayramda çalıştıklarında mesai ücreti alacaklar. Peki, bayram mesai ücreti ne kadar? Ramazan Bayramı mesai ücreti hesaplama nasıl yapılır?

RAMAZAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMA

Ramazan Bayramı mesai ücreti hesaplamasını kısa bir örnekle özetlersek;

Örneğin; 3 bin TL maaş ile çalışan bir işçinin günlüğü 100 TL'dir. Günlük maaş bölü aydaki gün sayısı olarak hesaplanır. Ay 31 gün de olsa 30 gün kabul edilir. 100 TL ile çalışan bir işçi bayramda günlük 200 TL günlük ücret alacaktır.