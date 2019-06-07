İhracatçıya online mektup

Hükümet, yerli ve küresel yatırımcının elini rahatlatan, iş yapma kolaylığı sağlayan reform adımlarını sürdürürken, ticarette e-teminat dönemi başladı. İhracatçıların daha hızlı hizmet alabilmesi için başlatılan e-teminat mektubuyla maliyetler düşecek, sahteciliğin önüne geçilecek. İşletmeler rekabette güçlü hale gelecek. İhracat taahhütlerinin elektronik ortamda yapılmasına yönelik e-taahhüt kapatma sistemi de devreye girecek.



3 BANKA DEVREDE

Ticaret Bakanlığı ve Kredi Kayıt Bürosu'nun yürüttüğü çalışma sonucunda kâğıt üzerinde düzenlenen teminat mektupları elektronik ortama taşındı. E-teminat sürecini üç banka (Vakıfbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank) tamamladı. Gümrük idarelerine verilmek üzere bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenen e-teminat mektuplarına ilişkin işlemler BİLGE sisteminde "elektronik teminat" modülünde gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, teminat mektuplarının online hale getirildiğini belirterek, "Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda alınabilmesi için merkezi sicil kayıt sistemi oluşturduk. Dünya e-ticarete geçerken bizim bunu seyretme lüksümüz yok" dedi.



TİCARETTE 3E DÖNEMİ

Ticarette "e-belge, e-teminat, e-tedarik" olmak üzere 3E dönemi ile birlikte işletmelerin de eli rahatladı. E-belgeye dayalı yeni bir devlet muhasebe bilişim sistemi kurulurken, elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin BİLGE sisteminde entegrasyonu sağlandı.



AYNI HUKUKİ NİTELİKTE

E-teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine esasları içeren tebliğ de yürürlüğe girdi. Buna göre, e-teminat mektubu, kâğıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacak. Banka düzenlediği mektubu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya E-teminat Mektubu Platformu aracılığıyla e-teminat uygulamasına iletecek. Standartlara uygun olarak düzenlenmeyen belge, e-teminat mektubu kabul edilmeyecek.

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