Otomobil giderken kesintisiz internet

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TÜRKSATA.Ş. tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim Anteni'yle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek. Türksat, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna yükseldi. Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü, deniz platformlarına özel olarak geliştirildi. Bu platformlarda, Türksat'ın bir sonraki hedefi sivil kullanıcılara ulaşmak olarak belirlendi. Sivillere yönelik hizmet açısından bakıldığında, söz konusu uydu iletişiminin donanımında sivil kullanıcılara fiyat ve kullanım avantajı sağlayacak değişiklikler yapılacak. Firmanın, anten için çizdiği yol haritasında, diğer platformlar ve uygulamalar da yer alıyor. Söz konusu antenin kara araçları için olan ilk örneği bu yılın başında üretilirken, sürümün yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu sürüm, ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacak. Daha sonra otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümler de piyasaya sürülecek.