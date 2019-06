Beş ayda 600 bin istihdam

"Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile mart ayında 2.5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. Türkiye İş Kurumu verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki beş ayda ilave istihdam sayısı 600 bini buldu. Ocakta 85 bin, şubatta 95 bin, martta 123 bin kişi işe alınırken, bu rakam seferberlik kapsamında iş dünyasına sağlanan teşviklerle arttı. Nisanda 125 bin kişi, mayısta da 168 bin kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu'nun illerde başlattığı teşvikler ve İŞKUR uygulamalarının anlatıldığı tanıtım kampanyalarıyla sayının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor.



YÜZDE 30 YÜKSELDİ

Verilere göre, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirme bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 30'a yakın artış gösterdi. Gençlerin istihdam oranı geçen yıl 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu. İstihdam edilen gençlerin, yüzde 16.6'sı tarım sektöründe, yüzde 30'u sanayi sektöründe, yüzde 53.3'ü ise hizmet sektöründe iş buldu.

Genç istihdamı cinsiyete göre incelendiğinde genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda da 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı, uzmanı, güvenlik görevlisi, turizmotelcilik elemanı mesleklerinde gerçekleşti.



DAHA DA ARTACAK

Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.



AÇIK İŞ SAYISI AZALIYOR

İŞKUR'un düzenlediği kurslar, eğitim programlarıyla geçen yıl 150 bini bulan açık iş sayısı da 40 bine düştü. Açık işte, turizm, gayrimenkul, imalat, bilgi-iletişim başı çekiyor. Güzellik hizmeti, hasta-yaşlı bakım elemanlarına fırsat kapısı açılıyor. İŞKUR'a kayıtlı 1 milyona yakın işyerinde 10 milyonun üzerindeki çalışanın yarısı imalat, ticaret sektöründe çalışıyor.



500 TANITIM PROGRAMI

Yılın başından bu yana istihdam teşviklerini tanıtmaya yönelik yaklaşık 500 program gerçekleştirildi.



PİYASA ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

İŞKUR, 2019 işgücü piyasası araştırması için sahaya inerken, üniversite mezunlarına ilişkin düzenli olarak istihdam izleme araştırması yapılacak. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 15'e çıkarılacak. Mühendis, mimar, doktor gibi birçok meslekte danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek. Gelecek yıl kamuda başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamını karşılanacak. Kamuda yöneticilerin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.



İLAVE İSTİHDAMA 19.419 TL TEŞVİK

Hükümet her ilave işçi alan işverene ücret desteği, SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği, önce işbaşı eğitimi sonra istihdam teşviki gibi pek çok alanda kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda, 1 yıl boyunca bir işçi başına işverene 19.419 TL ödeniyor. 12 ay süreyle çalışan sayısı 500'e kadar olan işverenlere aylık kişi başına 150 TL veriliyor. 500 ve üzeri çalışanı olan işverenlere aylık kişi başına 101 TL destek sağlanıyor. Kalkınmada öncelikli 51 il ve 2 ilçede sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 6 puan daha destek veriliyor. Aylık kişi başına destek miktarı 281 ila 1.113 TL arasında değişiyor. İşverenler Aralık 2020'ye kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyor. SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünü hazırlamak için 8 aya kadar mesleki kurslar düzenleniyor. Kursiyerlerin ücret ve sigortalarını devlet veriyor. Kursiyerlere 8 ay boyunca aylık 2.021 TL ödeniyor.

BUGÜN NELER OLDU