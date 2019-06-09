Enerji Bakanlığı 3 sektöre 3 dilde yatırımcı çekecek

BUGÜN NELER OLDU

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırmak için hazırladığı yatırım rehberlerini Çince ve Arapça olarak da yayınlayacak. Bakanlık, İngilizce ile birlikte 3 dilde ve 3 sektörde kömüre dayalı elektrik üretimi, doğalgaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama konularında yabancı girişimcilere yol haritası sunacak. Rehberler, Türkiye'nin enerji ve madencilik sektörlerindeki mevcut durumunu, potansiyelini, yatırım fırsatlarını ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtıyor.Rehberlerde Türkiye'nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verilerle beraber yatırımcılara yönelik 3 sektörde geniş kapsamlı bilgiler yer alacak. Elektrik sektöründe Türkiye'nin uzunca bir süredir büyük başarı ile uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek. Doğalgaz sektöründe ise LNG ticareti ve sürece EPİAŞ'ın da dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilecek. Maden sektöründe ise yabancı yatırımcılar için yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında açıklayıcı bilgiler rehberde bulunacak. Rehberlerde özellikle Türkiye'deki yatırım imkânlarına dikkat çekilirken, enerjinin diğer alt sektörleri için de kitapçıkların hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü belirtiliyor. Öte yandan, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları yönlendirme ve olası sorunları çözme amacıyla bakanlık birebir görüşmeler de yapılıyor.