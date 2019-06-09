Kanada ile ticari işbirliği anlaşması

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında, Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirten Bakan Pekcan, Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3.2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu, ancak bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini söyledi. Pekcan, Kanadalı firmaları Türkiye'ye yatırıma Carr da iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı arzu ettiklerini vurguladı.