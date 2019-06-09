Turistik gol

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri için A Milli Futbol Takımı'mız ile Fransa Milli Takımı'na dün ev sahipliği yapan Konya, maç coşkusuna turizmi de ekledi. Maç nedeniyle şehirdeki bütün oteller yüzde 100 doldu. Öğretmenevi, polisevi gibi misafirhanelerde de yer kalmadı.Günübirlikçiler dâhil 30 bini aşkın kişinin akın ettiği şehre, 1000'i aşkın Fransız taraftar geldi. 75 Fransız basın mensubunun yanı sıra 25 global spor kanalının da takip ettiği maç, dünyanın ilgisini Konya'ya çevirdi. Konya'nın uluslararası arenada boy göstermesinin şehre dikkat çekeceğini belirten turizmciler, özellikle futbola ilgisiyle bilinen yabancı turist talebinin yüzde 30 artacağını öngörüyor.Otellerin yanı sıra restoran ve kafeler, hediyelik eşya satıcıları ve mağazalar da spor turizminden nasibini aldı. Konya sokaklarını her iki takımın taraftarları doldururken yapılan alışveriş esnafın da yüzünü güldürdü. Şehirde maçın etkisiyle şehir ekonomisine 3 günde ortalama 4 milyon liralık katkının sağlandığını öngören turizmciler, bu tür maçlarda Anadolu şehirlerinin daha çok öne çıkması gerektiğini vurguladı.Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, maçın özellikle Konya'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu üyelerine ev sahipliği yapan Dedeman Konya Oteli'nin Genel Müdürü Hasan Bozkurt, Konya'da 9 bin civarında yatak kapasitesinin olduğunu belirterek, "Bütün oteller full. Bu doluluğun yüzde 80'i maçın etkisiyle sağlandı. Yüksek talep oda fiyatlarını yüzde 30 artırdı" diye konuştu. Maçın uluslararası spor kanallarında yer aldığına dikkat çeken Bozkurt, "Bu Konya için müthiş bir tanıtım katkısı sağladı. Dünyanın ilgisini şehrimize çekti. Bunun yabancı turist sayısını yüzde 30 civarında artıracağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.MAÇ için gelen Fransız taraftarların Konya'ya hayran kaldığını anlatan Hılton Garden Inn Konya Oteli yetkilileri, bazı yabancı turistlerin yaz için rezervasyon yaptırdığını aktardı. A Milli Takımı'na ev sahipliği yapan Ramada Plaza By Wyndham Konya oteli yetkilileri ise, yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını kaydetti. Anemon Konya Otel Ön Büro Müdürü Özgür Arsoy da, tatil dönüşü nedeniyle yüzde 65 dolu olan otellerinin, maç etkisiyle full olduğunu söyledi. Arsoy, "Maça yakın saatlerde otele gelip oda soranlar oldu. Doluluk nedeniyle oda veremedik. Talep çok yüksekti" dedi.