Denizde sıfır atık seferberliği

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen 'Sıfır Atık Mavi Projesi' başladı. Proje kapsamında, yaz sezonu boyunca denizlerden 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.Projenin tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan, "Üç tarafı denizlerle çevrili ve akarsu yatakları açısından son derece zengin olan ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir" dedi. Dünyada plastik çağın yaşandığını belirten Erdoğan, dünyada 1 yılda 300 milyon ton plastik atık üretildiğini belirterek, "BM verilerine göre denizlerdeki çöplerin yüzde 15'i yüzeyde. Gerisi dipte ve deniz canlılarını öldürüyor. Her yıl 8 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Deniz çöplerinin yüzde 80'i karasal nedenler" ifadelerini kullandı. Her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığına işaret eden Erdoğan, "Bu, 1 dakikada 1 çöp kamyonunun denize boşaltılması demek. İşte durum bu kadar vahim. Deniz çöplerinin yüzde 80'inin karasal kökenli olduğunu biliyoruz. Yani bizlerin attığı çöpler ve tek kullanımlık plastikler sulara karışıyor" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca deniz çöpleriyle etkin mücadele edilebilmesi için 28 ilin valiliklerine genelge gönderildi. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planları uygulanacak.Erdoğan, doğadan ilham alarak atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrencilerin eserlerinin sergilendiği stantları gezdi. Atıklardan yapılmış çiçek tablosu da hediye edilen Erdoğan, Türk Balıkadamlar Kulübü ve sahil güvenlik ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren denizden çıkardıkları atıkları inceledi.SABAH saatlerinde Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet, cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev aletleri bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, projeyle 12 ay boyunca denizleri atıklardan kurtaracaklarını belirtti. Sosyal medyada sıkça paylaşılan Türkiye'nin çöp ithal ettiği haberleriyle ilgili de konuşan Kurum, "İthal çöplerin sebebi hammadde ihtiyacı. Sıfır atık sistemi tam olarak hayata geçtiğinde artık çöp ithal etmeyeceğiz, cari açığı da azaltacağız. Proje kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye istihdam planlıyoruz" diye konuştu. Yakın zamanda depozito uygulamasının da hayata geçeceğini belirten Kurum, "459 tane mavi bayraklı plajımız var. Dünyada 3. sıradayız. 2023'te dünyada birinci olmayı hedefliyoruz" dedi.