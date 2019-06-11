Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! ?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ’de 12 milyonu aşkın birey Temmuz ayında yapılacak maaş artışını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz bayramda aldıkları biner liralık ikramiyelerle yüzleri gülen emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirmiş durumdalar. Yapılacak zam da en önemli etken ise rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayının enflasyon rakamları bireylerin maaş artışında belirleyici olacak. İlk 5 aylık veriler ise aşağı yukarı yapılacak miktarını belli etti. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı

Giriş Tarihi: 11.6.2019 08:33
Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz bayramda biner liralık ikramiyeleri ceplerine koyan bireyler gözlerini Temmuz ayında yapılacak zam miktarına çevirdiler. Özellikle Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 aylık süre zarfında açıklanacak olan enflasyon oranları emeklinin bu yıl alacağı zam miktarını belirleyecek. İlk 5 aylık rakamlar ise açıklandı. Bu rakamlar doğrultusunda Temmuz ayı maaş artışı ile ilgili detaylar da netleşti. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte merakla araştırılan o konunun detayları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI…

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detayları Sabah.com.tr olarak özel olarak derlediğimiz içeriğimizde hazırladık. İşte tüm detaylar…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi geldi! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN