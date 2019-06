Yedek parçayı e-ticarete taşıdı

BUGÜN NELER OLDU

Türk girişimciler son dönemde yerel ve global anlamda birçok yeniliğe imza atıyor. Bu alanda son dönemde dikkat çeken isimlerden biri de Aloparca. com'un kurucusu Ebru Özülkü oldu. Birçok tabuyu ve engeli aşarak sektörün alışagelmiş kurallarını değiştirmeyi başaran Özülkü, bugün 240 binden fazla otomobil yedek parçasını sanal ortamdan satabilir hale geldi. Ailede üçüncü kuşak olarak yedek parça işiyle uğraşan Ebru Özülkü, her zaman iş hayatında olmasını destekleyen ailesi dahil 'erkek işi' olarak görülen bu sektörde pek çok zorlukla karşılaşmış. Her şeye rağmen hayalindeki bu işi 2013'te kurduğunu ifade eden Özülkü, "Çevremdeki herkes bu işin bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmiyordu. Bugün ise aylık 1 milyonu aşan ziyaretçimiz ve 100 bin üyemiz var" dedi. Bugün aylık 12 bin telefon alan en çok tercih edilen oto yedek parça e-ticaret sitesi olan www. aloparca.com, Türkiye'de araç oto parça aramada online olarak kullanılan şasi programını da müşterileri için geliştirdi. Otomobiller ile ilgili hemen hemen her konuda destek alınabilecek canlı destek hattıyla da www.aloparca.com'dan destek almak mümkün.BUGÜN oto yedek parçayı internetten arayanların sayısının yüzde 300 artığına dikkat çeken Özülkü, parça alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıralıyor:Yedek parça aracınıza uyumlu olmalı.Tercih ettiğiniz yedek parça markasının güvenilirliğini ve geçmişini göz önünde bulundurarak marka seçimi yapın.İnternetten alışveriş yapacaksanız konusunda uzmanlaşmış sitelerden alıveriş yapmayı tercih edin.Internet ortamında sunulan şasi programlarına güvenmeyin. İnternet sitesinden yedek parça satın alıyorsanız müşteri hizmetlerini arayıp şasiden kontrol ettirmek sizi en doğru parçaya ulaştırır.Satın alınan yedek parça faturalı ve garantili olmalıdır.