Yerli ağ merkezine dev yatırım

BUGÜN NELER OLDU

2007 yılında kurulan BNTPRO, Juniper Networks, F5 Networks, SecTrail, BlueCoat, PulseSecure, Red Hat, Palo Alto, VMware, Aruba gibi firmalara yönelik sunduğu hizmetlerine bir yenisini ekledi. BNTPRO, Bostancı ofisinde yeni Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi'ni (NOC & SOC) devreye aldı. Özellikle uzman teknik kadrosu, müşterilerinin hizmetine sunduğu veri merkezi ve yapmış olduğu projeler ile sektörde adından sıkça söz ettiren BNTPRO, Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi (NOC & SOC) ile telekom operatörleri ve finans şirketleri gibi özel sektör kurumlarından kamu kurumlarına, hatta üniversitelere, farklı segmentlerdeki müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletmiş oldu. Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi ile müşterilerinin ağ süreçlerindeki hata ve olayları 365 gün ve 7/24 izliyor, ağın performanslarını takip ediyor ve ilk elden sorunları gideriyor. Adından da anlaşılacağı gibi Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi'nin (NOC & SOC) asıl amacı ağ sistemlerini ve BT altyapısının güvenliğini uzaktan yönetmek. Gerek BT çalışanlarının günlük iş akışlarının yoğun olması, gerekse kritik iş süreçlerindeki aksaklıkların acil müdahale gerektirmesi, otomatize edilmiş sistemlere sahip BNTPRO Ağ ve Güvenlik Operasyon Merkezi'nin önemini artırıyor.