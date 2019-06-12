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2019 başvuruları ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımları başladı!

iş ilanları arama motorlarında en çok aratılan konulardan biri olarak görülüyor. Birçok kurum Türkiye İş Kurumu sistemi üzerinden iş ilanlarını yayınlıyor. İŞKUR’un bu ilanları yayınlamasıyla binlerce işsiz insan başvuru yapmak için adeta sıraya girdi. İŞKUR ilanlarını resmi sitesi üzerinden yayınlıyor. Buna göre İŞKUR’un yayınladığı ilanlardan bir tanesi de ile personel alımları olacak. 2019 İŞKUR Personel alımları başladı. İşte 2019 TYP Personel alımları..

Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 09:11
2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımları başladı!

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYT) kapsamında farklı illerde istihdam edilmek üzere belli sayıda personel alımları başladı. İŞKUR'un belirttiği rakama göre 3760 personel alımı yapılacak. Bu personeller çevre temizliği ve kamusal altyapının yenilenmesi alanlarında istihdam olanağı sağlayacak. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar için olumlu yönde ilerleyecek. Geçici gelir desteği sağlamayı amaçlayan İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar deniliyor. İŞKUR'un diğer ilanları arasında en çok rağbet gören programı her yıl binlerce vatandaşa iş imkanı sağlıyor.

Buna göre; İŞKUR TYP personel alımı şartları nelerdir? TYP ile personel alımına nasıl başvurulur? Hepsi ve daha fazlası haberin devamında..

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2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımları başladı!
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