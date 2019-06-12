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8 bin ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı bireyler tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanı konuyla ilgili açıklama yapmış ve ile ilgili müjdeli haberi vermişti. Bu gelişmelerin üzerine çok sayıda kişi bekçi alımı ne zaman ve bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 12.6.2019 08:33
8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Sokakların güvenliğini sağlamak amacıyla yıllar sonra yeniden getirilen bekçiler, şuan da aktif 21 bin kişi olarak Türkiye sokaklarında güvenliği sağlıyorlar. Devletin de bu sayıyı arttırma isteği sürüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir açıklama da bulunmuş ve çok sayıda bekçi olmak isteyen bireye de müjdeli haberi vermişti. Soylu, yaptığı açıklama da 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin üzerine ise bekçi olma hayali kuran bireyler 'Bekçi alımı ne zaman yapılacak?' ve Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularına yanıt arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bu sorulara cevap verdik.

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

8 bin bekçi alımının yapılacağının duyurulmasının ardından birçok birey bekçi alımları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak tüm detayları sizler için hazırladık…

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 8 bin bekçi alımı yapılacağını belirtti.

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8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
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