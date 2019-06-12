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haber: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

’de 12.3 milyon emekli Temmuz ayında yapılacak zamlar ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz bayramda biner liralık ikramiyeyi ceplerine koyan bireyler, gözlerini Temmuz ayında yapılacak olan maaş artışına çevirdiler. Tabi ki bu nokta da en önemli hususlardan birisi de enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları emekli maaşına yapılacak zam miktarında belirleyici etken olacak. İlk 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda fikir oluşmaya başladı. Peki, en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 12.6.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 19:58
Son dakika haber: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili tüm son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında aldıkları zamlar ile yüzleri gülen bireyler, son olarak bayramda da ikramiye almışlardı. Şimdi ise milyonlarca birey gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında yaşanacak maaş artışı ile ilgili belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını gösterecek. İlk 5 aylık rakamların açıklanması ile birlikte aşağı yukarı bu oranlarda belli oldu. Peki, en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI…

Emekli maaşları ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Son dakika haber: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu! En düşük Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?
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