Türk iş adamının büyük başarısı

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Moldova'da tekstil üzerine yatırım yapan Türk işadamı 1.600 kişiye istihdam sağlıyor. Moldova'nın Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nde fabrika kuran Ahmet Şerecigiller, Bursalı Yeşim Tekstil'e fason üretim yaparak Nike firmasına çalışıyor. 10 yıldır ülkede faaliyet gösteren Asena Tekstil, Moldova sınırları içinde özerk bir bölge olan ve Türk toplumunun yaşadığı Gagavuzya'nın (Gagauzia) kaderini değiştirdi. Gagavuzya'da bir zamanlar aylık gelir 22 dolar iken 60 doları buldu. Bursa'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ziyaret ettiği Moldova'nın Türk yatırımcısı, Ahmet Şekercigiller Gagavuzya'daki fabrikasını kapılarını SABAH'a açtı. Nike'a üretim yapan Şekercigiller, Gagavuzya'da tersine göç başladığını belirterek, artık genç insanların kedilerine iş başvurusu yaptığını söyledi. Bursalı işadamı, "Biz kendi soyumuzdan olan Gagavuz halkına destek olmak adına yatırımlarımızı artırıyoruz. Tarım sektörüne de gireceğiz" dedi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise "Burada devasa bir tesis kurulmuş. İşsizliğin hat safhada olduğu ülkede 1.600 kişi çalıştırmak çok önemli bir destek. Fabrika ziyaretimizde çalışanlarla da sohbet ettik ne kadar mutlu oldukları yüzlerinden belliydi" diye konuştu.