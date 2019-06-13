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3600 ek göstergede son durum ne, yasalaştı mı? hangi memurları kapsayacak? İşte detaylar...

Yüz binlerce kamu görevlisi tarafından merak edilen 3600 ek göstergedeki son durumun ne olduğu yoğun şekilde araştırılıyor. , kapsamı genişletilmiş, sağlayacağı yarardan herkesin faydalanabileceği bir düzenlemesi yapılmasını ve meclise gelerek yasalaşmasını bekliyor. Peki 3600 ek göstergede son durum ne, mecliste yasalaşacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 09:49
3600 ek göstergede son durum ne, yasalaştı mı? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte detaylar...

Memurların mecliste yasalaşmasını heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son durumun ne olduğu merak konusu. 3600 ek göstergenin kapsamı ve yararları bakımından memurlara en fazla yararı sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve en kısa sürede yasalaşması sayısı yüzbinleri bulan kamu görevlilerinin tek dileği durumunda. Peki son durum ne, mecliste yasal nitelik kazanacak mı, ve hangi memurları kapsıyor? Bu sorulara ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz, işte konuya ilişkin tüm detaylı bilgiler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

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3600 ek göstergede son durum ne, yasalaştı mı? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte detaylar...
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