Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez Bankası faizi değiştirmedi

faizi değiştirmedi

Giriş Tarihi: 13.6.2019
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Polıtıka faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te bırakan Merkez Bankası, temmuzdaki toplantıda indirimin sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, toplantı sonrası yapılan açıklamada iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğine dikkat çekerek, düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğini bildirdi.

İLK İNDİRİM TEMMUZDA
Merkez Bankası'nın gıda fiyatları ile ithal girdi maliyetlerindeki artış ifadelerini karar metninden çıkarmasının enflasyon vurgusunun yumuşatıldığı anlamına geldiğine dikkat çeken analistler, 25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki toplantılarda faiz indirimine yeşil ışık yakıldığını vurguladı. Merkez'in faiz kararının ardından dolar 5.82 TL'den 5.77 TL'ye geriledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN