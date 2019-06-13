Merkez Bankası faizi değiştirmedi

BUGÜN NELER OLDU

Polıtıka faizini değiştirmeyerek yüzde 24'te bırakan Merkez Bankası, temmuzdaki toplantıda indirimin sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, toplantı sonrası yapılan açıklamada iç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğine dikkat çekerek, düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğini bildirdi.Merkez Bankası'nın gıda fiyatları ile ithal girdi maliyetlerindeki artış ifadelerini karar metninden çıkarmasının enflasyon vurgusunun yumuşatıldığı anlamına geldiğine dikkat çeken analistler, 25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerindeki toplantılarda faiz indirimine yeşil ışık yakıldığını vurguladı. Merkez'in faiz kararının ardından dolar 5.82 TL'den 5.77 TL'ye geriledi.