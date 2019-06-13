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Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili duyuru yayınladı! MSB sözleşmeli personel alımı

(MSB) sözleşmeli personel alımı ile ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuru da merkez ve taşra teşkilatlarında etmek üzere görevlendirilen sözleşmeli personel alımı ile ilgili bazı kadroların kapatıldığı ve başvuran adayların mağdur olmaması için yeni atamaların yapılacağını belirtti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.6.2019 08:45
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili duyuru yayınladı! MSB sözleşmeli personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere görevlendirilmiş bulunan bazı kadroların kapatıldığı açıklaması geldi. Ancak başvuran adayların mağdur olmaması için yeni atamaların yapılacağı belirtildi. İşte detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan duyuruda ise;

"Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan Sözleşmeli Personel kadrolarından bazıları zorunlu sebeplerden kapatılmıştır.

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Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili duyuru yayınladı! MSB sözleşmeli personel alımı
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