Tekstilin rotası tasarıma kaydı

BUGÜN NELER OLDU

Katma değerli üretimde yeni rotalar arayan tekstil sektöründe tasarım ve Ar-Ge'ye yönelik yatırımlar hız kazandı. 2016'dan bu yana destek kapsamında bulunan tasarım merkezleri ile ciddi bir ivme yakalayan sektör, bu alanda 50 binin üzerinde istihdama ulaştı. Türkiye'deki tasarım merkezlerinin sayısı ise 200'ü, buralardan alınan patent sayısı ise 6 bini buldu.Tasarım merkezi belgesi almanın firmalara en önemli katkısı, tasarım faaliyetlerine yönelik maliyetlerin düşürülmesi oluyor. Böylece bu alanda faaliyet gösteren firmaların yurtiçi ve yurtdışında rakipleriyle mücadele edecek yapıya sahip olması hedefleniyor. Tasarım merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların tamamını Kurumlar Vergisi matrahından indirebiliyor.Sektörün en önemli merkezlerinden olan Denizli ise tasarım merkezleri ile 2017'de tanıştı. Şehrin köklü şirketlerinde Aslı Tekstil, Denizli'nin ilk tasarım merkezini açtı. Ardından da Tan Tekstil'in aynı yatırımı geldi. İki sene içerisinde ise bu rakam 21'e çıktı. Şehirdeki devlet destekli tasarım merkezlerinin katlanması ile birlikte katma değer döngüsünde de önemli kırılmalar oldu. Denizli'deki dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, "Dış pazarlara açılmak isteyen firmalar için tasarımın önemi her yıl artıyor. Bu merkezler sayesinde ciddi bir dinamizm oluştu. Türk şirketlerinin tasarımdaki rekabet gücü ciddi bir ivme yakaladı" dedi.Tasarım merkezleri desteği yaklaşık olarak 60 günlük bir süreci kapsayan değerlendirme sürecinin ardından sonuçlanıyor. Merkezlerin ön başvurusu bakanlığın hazırladığı online sistem üzerinden yapılıyor. Ardından bakanlık tarafından şekilsel bir inceleme gerçekleştiriliyor. İşletmeye eksiklerin tamamlanması için 15 gün süre tanınıyor.Açılması planlanan tasarım merkezinde en az 10 tam zamanlı tasarım personeli istihdamı gerekiyor.Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleşmesi şartı bulunuyor.İşletmenizde; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkların yönetimi konusunda uzman personel gerekiyor.Tasarım merkezinde çalışan personelin, burada çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların kurulması şartı var.Projesi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış programların sunulması önemli.