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'dan 'iflas' iddialarına yanıt

, bugün bazı sitelerinde yer alan iflas açıklayacaklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.6.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 17:44
Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt

Torku, bugün bazı internet sitelerinde yer alan iflas açıklayacaklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Torku'dan gelen açıklama şu şekilde;

Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır.

Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. Sadece İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor.

Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz.

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Torku'dan 'iflas' iddialarına yanıt
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