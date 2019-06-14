Siber saldırılar katlanarak artıyor

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TÜRKIYE'NIN en büyük Siber Güvenlik Merkezi'ni hayata geçiren Türk Telekom, yurtiçi ve yurtdışından teknoloji sektöründen 200'den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi ile hem Türkiyemizi hem de ülkemizin en stratejik ve seçkin şirketlerini siber tehditlere karşı aralıksız bir şekilde korumayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Sayan, dijital dönüşüm ile siber güvenliğin önemine dikkat çekerek, "Siber güvenliğin en tartışılan konu olması kaçınılmaz. Dünyanın en nadide mücevherlerinden bulunduğu dükkânınız varsa, bu durum sizi varlık olarak üstün kılabilir. Ama bu mücevheri koruyacak güvenliğiniz olmazsa hiç beklemediğiniz bir anda birisi gelir ve sizin emeklerinizin boşa gitmesine neden olabilir" dedi.Sayan, ne kadar altyapı olursa olsun siber güvenlik sağlanmadığında o alt yapıya başkalarının hükmedeceğini söyledi. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, yeni ürün ve hizmetlerle siber güvenliği ön planda tutarak kamu ve özel sektöre dijitalleşme yolculuklarında yol gösterici olmayı amaçladıklarını dile getirdi. Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise, "Siber Güvenlik Merkezimizi 24 Aralık'ta açtık. 2019'un ilk dört ayında 1.023 atak gerçekleşti. 2018'in aynı dönemiyle karşılaştırıldığında atak sayısının yaklaşık 3.77 kat arttığı görülmektedir" diye konuştu.