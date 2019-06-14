Son dakika haberi: Milyonlarca kart sahibine müjde! Büyük kolaylık sağlayacak

Dengelenme sürecindeki ekonomide, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansman ihtiyacına yönelik önemli adımlar atan hükümet, iç talebi canlandırmak için de harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarını artırırken asgari ödeme oranlarını da düşürdü.



ÖDEME KOLAYLIĞI

Alınan kararlar, tüketicinin elini rahatlatıp iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak. Son dönemde bazı ürünlerdeki fiyat artışları ile alım gücünde zorlanan tüketici, artan taksit sayısı ile daha az taksit tutarı ödeyerek ürünü alabilecek. Ayrıca, mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çekenler de asgari ödeme tutarının aşağı çekilmesiyle ödeme kolaylığına kavuşacak.