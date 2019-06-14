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haberi: Milyonlarca kart sahibine müjde! Büyük kolaylık sağlayacak

BDDK iç talebi canlandırmak için dün iki önemli düzenleme yaptı. Bu düzenlemelerinden sonra sahipleri konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Mobilyadan beyaz eşyaya, havayollarından vergi ödemesine kadar kartta taksit sayısı arttı. tutarı düşürüldü.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 10:16
Son dakika haberi: Milyonlarca kart sahibine müjde! Büyük kolaylık sağlayacak

Dengelenme sürecindeki ekonomide, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansman ihtiyacına yönelik önemli adımlar atan hükümet, iç talebi canlandırmak için de harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla çeşitli sektörlerde yapılan harcamalarda taksit sayılarını artırırken oranlarını da düşürdü.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Alınan kararlar, tüketicinin elini rahatlatıp iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak. Son dönemde bazı ürünlerdeki fiyat artışları ile alım gücünde zorlanan tüketici, artan taksit sayısı ile daha az taksit tutarı ödeyerek ürünü alabilecek. Ayrıca, mevcut borçlarında ödeme zorluğu çekenler de asgari ödeme tutarının aşağı çekilmesiyle ödeme kolaylığına kavuşacak.

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Son dakika haberi: Milyonlarca kart sahibine müjde! Büyük kolaylık sağlayacak
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