Bankaların itibarına operasyona geçit yok

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "'38 kişi', '50 kişi' veya 'onlarca kişi' hakkında suç duyurusunda bulunduğu" haberleri hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 'www.bloomberg.com'da yer alan bir haberle başlayan sürece ilişkin açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:"Bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine neden olabilecektir.Bu çerçevede, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve 'itibarın zedelenmesi' suçu başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır.Bu bağlamda, Kurumumuzun 11 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında da ifade edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haberle ilgili 14 Ağustos 2018 tarihli suç duyurusu ile 'itibarın zedelenmesi' suçunu işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit edilecek diğer sorumlular' hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunulmuştur."BDDK açıklamasında, kurumun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan, bankaların ve ekonominin itibarını kırabilecek veya sektöre zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağının tabii olduğu kaydedildi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da çeşitli basın-yayın organlarında yer alan "BDDK, döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu haber ve sosyal medya paylaşımları ile bir kriz ortamı oluşturmaya ve yatırımcı kararlarının olumsuz etkilenmeye çalışılması, yalan ve yanlış haberlerle ekonomik ve finansal sisteme duyulan güveni zedeleyerek menfaat sağlamanın hedeflenmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Kurulumuzca alınan kararlar üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 ve 115'inci maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.