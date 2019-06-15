Katarlı çıkışı yok aksine girişi var

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz gün gazetelerde Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıktıklarına yönelik haberler Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yalanlandı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın-yayın organlarında kuruluşumuz verileri kullanılarak Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki portföylerinden 4.6 milyar TL çıkış yaptıkları yönünde haberler yapılmıştır. Haberlerde ifade edildiği şekilde, Katarlı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkışı söz konusu olmayıp, bu farklılık sahip olunan payların piyasa değerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Katarlı yatırımcıların portföy değerindeki azalışın sebebi, Qatar National Bank'ın sahip olduğu QNB Finansbank hisse senedinin fiyatındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Yatırımcının sahip olduğu halka açık nominal değerde herhangi bir değişiklik olmazken, fiyat değişikliği nedeniyle portföy değerinde azalma meydana gelmiştir. Aksine, kuruluşumuz kayıtlarına göre Katarlı yatırımcıların pay sahipliğinde nominal bazda (pay adedi) artış meydana gelmiştir" denildi.