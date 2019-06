Turkcell Zeka Gücü’nün kapsama alanını genişletti

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell, Zeka Gücü Projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Proje sınıflarının yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Açılışta Zeka Gücü Projesi'nin yeni dönemiyle ilgili üç önemli gelişme de açıklandı. Yeni dönemde Zeka Gücü online eğitim içerikleri tüm öğrencilerin erişimine açık olacak, eğitim içeriklerine Zeka Gücü mobil uygulaması aracılığıyla her an, her yerden ulaşılabilecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık Turkcell Robotik ve Programlama Kiti kullanılacak. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirtti.