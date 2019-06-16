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Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile ilgili gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

’de 12 milyonun üzerinde emekli Temmuz ayında yapılacak miktarı için geri sayıma başladılar. Geçtiğimiz Ocak ayında aldıkları zamla yüzleri gülen emekliler, bayramda da aldıkları bin liralık ikramiye ile yüzleri gülmüştü. Son olarak Temmuz zammı için geri sayıma başlayan bireyler için detaylar belli olmaya başladı. Enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı Temmuz zammı ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 01:44 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 01:44
Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz bayramda aldıkları bin liralık ikramiye ile yüzleri gülen bireyler, gözünü Temmuz zammına çevirdiler. Temmuz ayında yapılacak maaş artışında en büyük etken ise enflasyon rakamları olacak. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarına göre ise yapılacak zam ile ilgili tüm detaylar neredeyse belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? İŞTE YANITI…

Emekli maaşları ile ilgili yaşanan tüm gelişmelere ve emeklinin alacağı zam miktarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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