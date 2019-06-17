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'den arıcılığa

, arıcılık sektörüne 120 milyon avro destek verecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 15:41
AB'den arıcılığa mali destek

Avrupa Birliği (AB), arıcılık sektörünü desteklemek için 120 milyon avro kaynak sağlayacak. AB Komisyonu, arıcılık sektörüne destek sağlamaya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca arıcılık sektörüne toplam 120 milyon avro mali destek verilecek. Mali destekle arıcılara eğitim, yeni başlayanlara kredi ve araştırma gibi programlar finanse edilecek. Desteklenecek arıcılık programları, üye ülkelerin ilgili kurumları tarafından belirlenecek.

Verilere göre, AB ülkelerinde yaklaşık 600 bin arıcı bulunuyor.

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AB'den arıcılığa mali destek
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