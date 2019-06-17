İhracatçıya kambiyo müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da iş insanları, sanayiciler, tüccarlar ve üreticilere seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkânları yatırıma üretime istihdama ihracata yöneltin. Türkiye'yi cari fazla veren ülke noktasına taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz, sizlerin de bize güvenmesini istiyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, dövizdeki kambiyo vergisini kaldırdıklarını müjdelemesi ihracatçılardan büyük alkış aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki konuşmasına Babalar Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;İş dünyası yalan, çarpıtma, art niyet taşıyan bu haberlere itibar ederek ne yatırımını ertelesin, ne ticaretini durdursun. İş insanları, sanayiciler, tüccarlar, üreticilere sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkânları yatırıma üretime istihdama ihracata yöneltin. Hem kendiniz kazanın, hem de evlatlarınızın hayallerine katkıda bulunun. Türkiye'yi cari fazla veren ülke noktasına taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz sizlerin de bize güvenmesini istiyoruz.Türk Eximbank'ın sermayesini 3 milyardan 10 milyar liraya çıkardık. Sektöre kredi ve sigorta destekleriyle 44.2 milyar dolar tutarında finansman desteği sağladık. Toplam ihracatımızın yüzde 26'sını finanse ettik. Bir müjde daha veriyorum bugün (dün) imzaladığım yarın (bugün) da Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı kararıyla sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyeliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1 kambiyo vergisi ödemeyecekler. Döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz.2018'de 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan şirket sayısı 10'dan 13'e çıktı. 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 145'ten 171'e yükseldi. İlk bin firmanın çalışan sayısı 704 iken 781'e ulaştı. İhracatta ileriye doğru atılan her adımın onbinlerce, yüzbinlerce istihdam olarak ülkemize katkısı sürüyor. 2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık. Şimdi hedef büyüttük. Mayıs itibariyle ihracatımız 171.4 milyar dolara çıktı. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.BAŞKAN Erdoğan, cari açıkta yaşanan olumlu gelişmeler ile ilgili olarak şunları söyledi: "İthalata dayalı bir ihracatı prensip olarak kabul etmişiz, bunu çözeceğiz. İthalatın pahalı hale gelmesi pek çok ürünün içerinde üretilmesi ihraç yolunun zorlanmasının önünü açtı. Cari açık nisanda 8.6 milyar dolara geriledi. Altın hariç bu rakam 2.6 milyar dolara iniyor. Enerjiyi de çıkarınca 36 milyar dolar, son 12 ayda cari fazla ortaya çıkıyor. Doğrudan yatırımlar tüm kampanyalara olumsuzluklara rağmen son 12 ayda 13 milyar doları buldu.Bu yıl 50 milyon turist hedefini yakayacağız. 2023 hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri artık hayal olmaktan çıktı yaklaştığımız gerçeğe dönüştü. Dış finansman ihtiyacını azaltan gelişmeler ihracatçılar için avantaj bu imkanları en iyi şekilde değerlendirin.Türkiye, dünya ekonomisiyle özellikle Avrupa ile çok fazla iç içe girmiş bütünleşmiş ülkedir. Adımlarımızı serbest piyasa kurallarında yürütmeliyiz. Uluslararası yatırımların, ihracatın yarısını yaptığımız AB ile siyasi ilişkilerimiz ne kadar dalgalı olursa olsun ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Avrupa son dönemde ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına sessiz kalmış olsa da biz dik duruşumuzu bozmayacağız. Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerle yürüttüğümüz ticaretin kurallarına uyacak hem de yeni pazarlarla ihracatı artıracağız. Rızkın onda dokuzu ticaret ticarette başarının onda dokusu cesarettir.