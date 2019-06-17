Sıfırcı hocalara inat 29 milyarlık yatırım

Türkiye ekonomisine duyulan güven 'sıfırcı hocalara' inat yatırım verilerine yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüne güvenen yerli- yabancı yatırımcılar bir kez daha rotayı değiştirmedi. Ocak-mart döneminde binin üzerinde firma 29 milyar liraya yakın proje, yatırım için teşvik belgesi başvurusunda bulundu, 47 bin de istihdam sözü verdi. Bu veriler Moody's'in not indirim kararının rasyonel altyapı gerekçesinin bulunmadığını da gözler önüne serdi.



ALTIN ÜRETİMİ İÇİN TEŞVİK

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır" çağrısıyla beraber atılan reform adımları yatırımcının, sermayenin güvencesi oldu. Yerli ve yabancı yatırımcıyı yasal olarak güvenceye alan, fon akışını kolaylaştıran destek adımları sürüyor. Yatırımcıya sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı, destek ofisleri aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti, yeni nesil ihtisas bölgelerinde özel teşvikler, kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımı gibi teşvikler devam ediyor. Üç aylık dönemde seracılığa verilen destekler bu alanda yatırım yapmak isteyenleri cesaretlendirdi. Seracılık alanında 25 milyon liralık yatırım dikkat çekerken, İstanbul'da yerli sanayi, insansız hava aracı (SİHA) sistemi için 137 milyon liralık teşvik belgesi verildi. TÜPRAG Metal Madencilik Uşak'ta altın üretimi için stratejik yatırım kapsamında 1.6 milyar liralık teşvik belgesi aldı. İzmir'de gıda katkı maddesi hazırlanması ve paketlenmesi yatarımı için 1.2 milyar liralık yatırım dikkat çekti.



İSTANBUL'A 1.4 MİLYAR ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolcu taşımacılığı yatırımı için 1.4 milyar liralık teşvik belgesi aldı. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş 1.7 milyar liralık altyapı, Ankapark Turizm İşletmeleri A.Ş'ye botanik ve hayvanat bahçeleri için 334 milyon liralık teşvik belgesi verildi.

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