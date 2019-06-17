Ticarette 18.6 milyar dolarlık ‘Brexit’ diplomasisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret hacmi 18.6 milyar doları geçerken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ticarette "Brexit" diplomasisi için kolları sıvadı. Bakan Pekcan, bugün İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ile ikili ticaret ve yatırım ilişkileri konusunu masaya yatıracak. Bakan Pekcan, anlaşmasız ayrılık durumunda Gümrük Birliği nedeniyle ortaya çıkacak sıkıntıların ticareti engellememesi için alınacak tedbirleri görüşeceklerini söyledi. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan hesaplamalara göre, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda Türkiye bu ülke ile olan ticaretinden yıllık 3.7 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının yaklaşık 2.4 milyar dolarından mahrum kalabilecek.