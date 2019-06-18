500 bin gence iş kapısı açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti, 23 Haziran seçim sürecine İstanbul'un çehresini değiştirecek iddialı, yeniliklerle dolu sosyal güvenlik, istihdam, finans ve proje paketiyle girdi. Türkiye İş Kurumu'nun yürüttüğü birçok programda büyük pay İstanbul'a ayrılırken, istihdam seferberliği kapsamında İstanbul'da işe yerleştirilenlerin sayısı dört aylık dönemde 200 bine ulaşmış durumda. Cumhur İttifakı Başkan Adayı Yıldırım, gençlere iş kapısı açacak projeleri anlattı. Yıldırım beş yıllık dönemde 500 bin gence istihdam sözü verirken, üç ayrı bölgede kurulacak teknoloji üslerinde 124 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydetti. Tuzla'da biyoteknoloji vadisinde kurulacak 160 fabrikayla 50 bin kişiye istihdam sağlanacak. Ayrıca 1.5 milyar lira yatırımla kurulacak teknoloji üssünde 24 bin 500 gence iş kapısı açılacağını belirtti. Pendik'te teknoloji geliştirme bölgesi kurularak 50 bin yeni istihdam sağlanacak. Ayrıca belediyede ve özel sektörde öğrenciler için ücretli staj programı oluşturulacak. Genç girişimcilere en az 100 bin liraya kadar sermaye desteği verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise CHP'nin öğrencilere verilen bursu iptal ettirmeden önce 2004- 2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin lira eğitim yardımı yapıldığı kaydedildi.