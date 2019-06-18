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Elektra kapasitesini ikiye katlıyor

Giriş Tarihi: 18.6.2019
Elektra kapasitesini ikiye katlıyor
Türkiye elektronik sanayisinde faaliyet gösteren Elektra Elektronik, yurtdışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla birlikte 2019'u 'atılım yılı' ilan etti. İstanbul Esenyurt'taki fabrikanın üretim hattını büyütme kararı alarak kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışmalara devam eden Elektra Elektronik, 40. yılını kutlayacağı 2020'de Ar-Ge Merkezi kurmayı hedefliyor. Almanya'da şirketi, Çin ve Amerika'da ise satış ofisleri bulunan Elektra Elektronik, 6 farklı kıtada 60'a yakın ülkeye yerli-milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, İstanbul Esenyurt'ta 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikanın kapasitesini iki katına çıkaracaklarını söyledi. Büyüme ve yenileme çalışmalarını yılsonunda tamamlamayı hedeflendiklerini belirten Şakar "Ciromuzun yüzde 50'si iç pazar, yüzde 50'si ise ihracattan oluşuyor" dedi.
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Elektra kapasitesini ikiye katlıyor
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