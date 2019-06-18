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maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklinin Temmuz zammı belli oluyor

maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayına gelmemize sayılı günler kala Türkiye’de 12 milyonun üzerinde birey yapılacak maaş artışları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Yapılacak zam miktarlarında belirleyici etken ise 2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları olacak. İlk 5 aylık enflasyon verilerine göre emekli Temmuz zammı neredeyse netleşti. Peki, Emeklinin Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 18.6.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 11:55
Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklinin Temmuz zammı belli oluyor

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz bayramda aldıkları bin liralık ikramiye ile yüzleri gülen bireyler, gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdiler. Konuyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, emekliye Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı maaş artışları ile ilgili ilk 5 aylık veri açıklandı. İlk 5 aylık veri doğrultusunda ise rakamlar netleşti. İşte emeklinin Temmuz ayında alacağı zam miktarı…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz…

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Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklinin Temmuz zammı belli oluyor
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