Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! Emeklinin Temmuz zammı belli oluyor

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz bayramda aldıkları bin liralık ikramiye ile yüzleri gülen bireyler, gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdiler. Konuyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, emekliye Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? 2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşecek enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı maaş artışları ile ilgili ilk 5 aylık veri açıklandı. İlk 5 aylık veri doğrultusunda ise rakamlar netleşti. İşte emeklinin Temmuz ayında alacağı zam miktarı…

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz…