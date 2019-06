Ev almak için cazip fırsat

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin büyük bir saldırı altında olduğu geçen yılın ağustos ayından bu yana, elini değil adeta gövdesini taşın altına koyan kamu bankaları, konut almak isteyenler için cazip bir kredi paketi hazırladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank, enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını ertelen müşterilerin taleplerini öne çekmek için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü dün itibarıyla kullanıma sundu. Bugün de Halkbank'ın açıklama yapması bekleniyor. Yeni ürünün faizi enflasyona dayalı olacak. Yıllık enflasyon oranının 12'ye bölünmesi süretiyle bulunan aylık rakama 0.19 marj eklenecek. Şu anda enflasyon yüzde 18.71. Dolayısıyla, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nin aylık faizi yüzde 1.75'e geliyor. Ancak ekim ayına kadar enflasyonda düşüş bekleniyor. Hatta ekimde enflasyon yüzde 8'i görecek. Bu durumda, enflasyona endeksli konut kredisinin aylık faizi yüzde 0.85'e gerilemiş olacak. Böylece konut alanlar azalan taksitlerle ödeme imkânına kavuşacak. Tüketiciler, isterlerse sabit faizli krediye dönüş de yapılabilecek. Ayrıca, erken kapatma cezası ödenmeyecek.Yeni ürün, özellikle gelecek dönemde faiz oranlarının düşmesini bekleyen müşterilerin konut kredisi taleplerini karşılamak için hazırlandı. Bu ürüne ilişkin faiz oranı ilan edilen enflasyon oranı (TÜFE) + banka tarafından belirlenecek marj oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0.19 (aylık) marj oranı olarak belirlendi.Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni ürünle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istediklerini söyledi. Faiz oranının hesaplamasını da açıklayan Aydın, "Örneğin gelecek ay enflasyon yüzde 12 oldu. Aylık yüzde 1'e geliyor. Buna 0.19 ekliyoruz. Demek ki kullanacağımız faiz oranı yüzde 1.19. Enflasyon daha aşağı ineceği için fiyat aşağı yönlü hareket edecek" dedi. Ziraat'in bugün 120 ay vadeli 500 bin lira üstü bir kredi için uyguladığı aylık faizin yüzde 1.69 olduğunu hatırlatan Aydın, "Yeni üründe oran şu anda yüzde 1.75. Enflasyonun aşağı yönlü olacağını düşünüyorsanız burada ödediğiniz maliyet değişecek. Ancak diğerinde yüzde 1.69 sabit kalacak. 1.69'dan vazgeçme şansınız var mı? Var ama yüzde 2 kapatma komisyonu ödüyorsunuz. Fiyatların düştüğü dönemde tüketici lehine bir ürün" diye konuştu.* Faiz oranı TÜFE ile bankanın belirleyeceği marj oranının toplamından oluşacak.* Kredi faiz oranı dönemsel olarak güncellenecek.* Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek.* 120 aya kadar vade belirlenebilecek.* Erken kapama/ ödeme durumunda herhangi bir ücret alınmayacak.* Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe de geçiş yapabilecek.TÜRKIYE'DE yılda 1 milyon 300 bin adet konut satıldığını hatırlatan Aydın, "Bunun yüzde 35-40'lık bölümü krediyle yapılıyor. Krediyle yapılan kısmı yaklaşık 200 milyar lira. Şu anda 185-190 milyar lira civarında. Bunun yüzde 27'lik bölümü yani 50 milyarlık kısmını biz yapmışız. Son dönemde konut kredisi talebinde bir düşme var. Yani toplam stokta bir düşme varmış 5 milyar lira kadar. Ama biz Ziraat Bankası olarak 1.5 milyar artıdayız. Ziraat Bankası'nın 50 milyar civarında olan toplam kredi hacminin yıl sonuna kadar yaklaşık 55 milyara kadar ulaşacağını düşünüyoruz. Ciddi bir talep bekliyoruz" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi oranını isteyen müşterilerin 6 ayda, isteyenlerin de 12 ayda bir yeni orandan hesaplanmasını isteyebileceklerini bildirdi.VAKIFBANK da, 'Enflasyona Endeksli Sarı Panjur Konut Kredisi' ile enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine yeni bir ürün sundu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Enflasyona Endeksli Sarı- Panjur Konut Kredimiz, faizler ve enflasyon nedeniyle ev almayı erteleyen vatandaşlarımıza uygun bir alternatif sunuyor. Bu ürünümüzle konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Vakıfbank Enflasyona Endeksli Sarı Panjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan 'değişken faiz oranıyla' kredi kullanılabilecek.YENİ kredide şu an banka olarak vadeyi 120 ay olarak belirlediklerini ancak talep edilmesi durumunda vadenin 140 aya kadar çıkarılmasının değerlendirilebileceğini dile getiren Aydın, sadece konutun kendi ekspertiz değerinin teminat olarak kabul edildiğini ve bunun dışında başka bir teminat alınmadığını bildirdi. Aydın, "Alınacak ev sıfır da ikinci el de olabilir. Proje bazındaki konut için de olabilir" ifadesini kullandı. Aydın, enflasyonun yukarı yönlü hareketinde yasal koruyucu bulunduğunu ve bunun müşteriyle çok iyi paylaşılması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki her şey ters gitti, petrol fiyatları ve kur da başka bir şey oldu. Burada gidebileceği, azami ödeyebileceği miktarı belirliyoruz. Bugün ilan ettiğimiz bu üründe faiz oranı yüzde 1.75'e geliyordu. Bu hesaptan hareket ederseniz azami yüzde 2.15'e geliyor. Bir koruma bariyeri var. Bu çok önemli" dedi.DURGUNLUK dönemlerinde atılan her adım inşaat sektörüne can suyu niteliğinde oluyor. Enflasyona endeksli konut satışının önünün açılması önümüzdeki günlerde ekonominin güzel günler göreceğinin en büyük adımlarından biri oldu. KDV indiriminin yılsonuna kadar uzatılmasıyla birlikte yapılan teşvikler konut yatırımını daha cazip bir hale gelmesini sağlayacak. Tek beklentimiz, kredi faiz oranlarının sonbahara kadar uygun seviyelere gelmesi.HÜKÜMETIN konut sektörü ve tüketici için fedakârlığını bir kez daha görmüş olduk. Diğer bankaların da katılımıyla tüketici için çok avantajlı bir sistem olur. Sektör olarak ise nakit ihtiyacımızı karşılayacak yeni modellere ihtiyacımız olduğunu belirtmek gerekiyor